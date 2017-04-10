"Бразильская Меган Фокс" доказала, что она круче своего двойника
10 апреля 2017, 07:26
На "инстаграм" 23-летней Клаудии подписано гораздо больше людей, чем на страничку звезды "Трансформеров".
Бразильянка как две капли воды похожа на актрису Меган Фокс, но старается быть сексуальнее своего звёздного двойника, передает Life.ru.
Многочисленные поклонники бразильянки считают, что она гораздо сексуальнее своего звёздного близнеца. На "инстаграм" 23-летней Клаудии подписано гораздо больше людей, чем на страничку звезды "Трансформеров".
Возможно, одна из причин такой бешеной популярности — это присущие бразильянкам округлые формы.
Фото: социальные сети
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