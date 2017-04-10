Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

"Бразильская Меган Фокс" доказала, что она круче своего двойника

10 апреля 2017, 07:26

На "инстаграм" 23-летней Клаудии подписано гораздо больше людей, чем на страничку звезды "Трансформеров".

Бразильянка как две капли воды похожа на актрису Меган Фокс, но старается быть сексуальнее своего звёздного двойника, передает Life.ru.

Многочисленные поклонники бразильянки считают, что она гораздо сексуальнее своего звёздного близнеца. На "инстаграм" 23-летней Клаудии подписано гораздо больше людей, чем на страничку звезды "Трансформеров".

Возможно, одна из причин такой бешеной популярности — это присущие бразильянкам округлые формы.

Фото: социальные сети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...