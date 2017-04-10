В Британии под самой длинной трассой нашли древнеримское поселение
10 апреля 2017, 08:24
Среди находок – старинные чаши, стеклянный тигель, обувь, ключи и янтарная статуэтка.
Сотрудники строительно-дорожной организации, занимавшиеся ремонтными работами на трассе А-1 между Лондоном и Эдинбургом в Великобритании, нашил следы древнеримского поселения и большое количество уникальных артефактов, пишет РИА Новости.
Среди находок – старинные чаши, стеклянный тигель, обувь, ключи и янтарная статуэтка.
В компании, проводившей дорожный ремонт, восхитились тем фактом, что наличие римского поселения под трассой доказывает использование этого маршрута в древности.
Фото: РИА Новости
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