Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Британии под самой длинной трассой нашли древнеримское поселение

10 апреля 2017, 08:24

Среди находок – старинные чаши, стеклянный тигель, обувь, ключи и янтарная статуэтка.

Сотрудники строительно-дорожной организации, занимавшиеся ремонтными работами на трассе А-1 между Лондоном и Эдинбургом в Великобритании, нашил следы древнеримского поселения и большое количество уникальных артефактов, пишет РИА Новости.

Среди находок – старинные чаши, стеклянный тигель, обувь, ключи и янтарная статуэтка.

В компании, проводившей дорожный ремонт, восхитились тем фактом, что наличие римского поселения под трассой доказывает использование этого маршрута в древности.

Фото: РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...