Дэвида Бекхэма заставили отстоять очередь в японский ресторан в Лос-Анджелесе

Знаменитый спортсмен пришел в японский ресторан пообедать, но свободных столиков там не оказалось.

Экс-капитану сборной Англии по футболу и звезде местной команды «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвиду Бэкхему не позволили вне очереди пройти в ресторан японской кухни Izaka-Ya, передает Oane.ws.





Знаменитый спортсмен пришел в японский ресторан пообедать, но свободных столиков там не оказалось.





Дэвиду Бэкхему пришлось ждать своей очереди, чтобы попасть в заведение. 41-летний футболист, одетый в обыденную свободную одежду, не стесняясь, общался с поклонниками, раздавал автографы, даже успел сделать с фанатами несколько снимков.





В порядке очереди Бэкхем попал в Izaka-Ya, где встретился со старым знакомым – экс-баскетболистом, многократным чемпионом NBA Скотти Пиппеном.



