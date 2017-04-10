Дэвида Бекхэма заставили отстоять очередь в японский ресторан в Лос-Анджелесе
10 апреля 2017, 08:45
Знаменитый спортсмен пришел в японский ресторан пообедать, но свободных столиков там не оказалось.
Экс-капитану сборной Англии по футболу и звезде местной команды «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвиду Бэкхему не позволили вне очереди пройти в ресторан японской кухни Izaka-Ya, передает Oane.ws.
Знаменитый спортсмен пришел в японский ресторан пообедать, но свободных столиков там не оказалось.
Дэвиду Бэкхему пришлось ждать своей очереди, чтобы попасть в заведение. 41-летний футболист, одетый в обыденную свободную одежду, не стесняясь, общался с поклонниками, раздавал автографы, даже успел сделать с фанатами несколько снимков.
В порядке очереди Бэкхем попал в Izaka-Ya, где встретился со старым знакомым – экс-баскетболистом, многократным чемпионом NBA Скотти Пиппеном.
Фото: minval.az
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