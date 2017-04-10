Дэвида Бекхэма заставили отстоять очередь в японский ресторан в Лос-Анджелесе

10 апреля 2017, 08:45

Знаменитый спортсмен пришел в японский ресторан пообедать, но свободных столиков там не оказалось.

Экс-капитану сборной Англии по футболу и звезде местной команды «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвиду Бэкхему не позволили вне очереди пройти в ресторан японской кухни Izaka-Ya, передает Oane.ws.

Знаменитый спортсмен пришел в японский ресторан пообедать, но свободных столиков там не оказалось.

Дэвиду Бэкхему пришлось ждать своей очереди, чтобы попасть в заведение. 41-летний футболист, одетый в обыденную свободную одежду, не стесняясь, общался с поклонниками, раздавал автографы, даже успел сделать с фанатами несколько снимков.

В порядке очереди Бэкхем попал в Izaka-Ya, где встретился со старым знакомым – экс-баскетболистом, многократным чемпионом NBA Скотти Пиппеном.

Фото: minval.az

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код