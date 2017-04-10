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Исполнитель теракта в Швеции действовал по указаниям ИГИЛ

10 апреля 2017, 08:55

Как сообщает Aftonbladet, задержанный выходец из Узбекистана является сторонником террористической группировки.

Террорист, врезавшийся в пешеходов на туристической улице в Стокгольме, в ходе допроса заявил, что действовал по указаниям представителей ИГИЛ в Сирии, передает Life.ru.

Как сообщает Aftonbladet, задержанный выходец из Узбекистана является сторонником террористической группировки.

"Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены", — заявил Рахмат Акилов, добавив, что совершил наезд на "неверных".

Напомним, ранее в полиции сообщили, что имеется достаточно доказательств в отношении задержанного.

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Фото: Сегодня

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