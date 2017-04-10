Исполнитель теракта в Швеции действовал по указаниям ИГИЛ
10 апреля 2017, 08:55
Как сообщает Aftonbladet, задержанный выходец из Узбекистана является сторонником террористической группировки.
Террорист, врезавшийся в пешеходов на туристической улице в Стокгольме, в ходе допроса заявил, что действовал по указаниям представителей ИГИЛ в Сирии, передает Life.ru.
Как сообщает Aftonbladet, задержанный выходец из Узбекистана является сторонником террористической группировки.
"Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены", — заявил Рахмат Акилов, добавив, что совершил наезд на "неверных".
Напомним, ранее в полиции сообщили, что имеется достаточно доказательств в отношении задержанного.
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Фото: Сегодня
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