Самолет Air Astana, вылетевший из Алматы в Дубай, вернулся обратно
10 апреля 2017, 09:06
На борту самолета находилось 133 пассажира.
Самолет Air Astana, вылетевший 10 апреля утром из Алматы в Дубаи, вернулся обратно, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».
"Сегодня самолет, выполнявший рейс КС895 из Алматы в Дубай, вернулся в аэропорт вылета по теxнической причине, и совершил посадку в 8 часов 33 минуты. Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности", - сообщили в авиакомпании.
Отмечается, что воздушное судно будет заменено на другое и вылет состоится в 10:15.
Напомним, 8 марта самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс А321 по маршруту Алматы - Атырау, вернулся в Алматы из-за сбоя навигационного оборудования. 5 марта рейс КС881 А320 авиакомпании вылетел по маршруту Алматы - Уральск и в пути дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел. Причина, отказ левого двигателя. 22 марта самолет, совершавший рейс КС109 из Алматы в Бишкек вернулся в международный аэропорт Алматы по технической причине.
фото: Aeroport.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852823-a31f973c8fef947996693471aa12d91b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...