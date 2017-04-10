Самолет Air Astana, вылетевший из Алматы в Дубай, вернулся обратно

Самолет Air Astana, вылетевший 10 апреля утром из Алматы в Дубаи, вернулся обратно, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».





"Сегодня самолет, выполнявший рейс КС895 из Алматы в Дубай, вернулся в аэропорт вылета по теxнической причине, и совершил посадку в 8 часов 33 минуты. Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности", - сообщили в авиакомпании.





Отмечается, что воздушное судно будет заменено на другое и вылет состоится в 10:15.









фото: Aeroport.kz



















