Аким Астаны проверил жалобы пользователей соцсетей

Под руководством акима города Астана Асета Исекешева прошел объезд территории района "Сарыарка", посвященный актуальным вопросам жизнедеятельности района , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пост акимата района в Facebook.





Ставший ответом на многочисленные обращения жителей, поступающих в социальных сетях, объезд прошел по нескольким важным точкам, требующим выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, строительства и ремонта дорог, в том числе внутриквартальных проездов, развития инфраструктуры района.





В ходе объезда были рассмотрены вопросы строительства дороги по ул. Кумисбекова, строительства и ремонта внутриквартальных проездов во дворах по ул. Косшыгулулы, завершения строительства ул. Джангильдина, развития инфраструктуры парковочной зоны на привокзальной площади, а также создания зоны общественного пространства на набережной русла ручья Сарыбулак, как одной из наиболее перспективных зон комфортного времяпрепровождения на территории района "Сарыарка".





Также в рамках объезда аким города встретился с жителями района, затронувших ряд важных вопросов по благоустройству территорий дворов. Асет Исекешев отметил важность завершения всех работ по налаживанию дорожно-транспортной инфраструктуры, подчеркнув необходимость обеспечения комфорта проживания жителей. А также своевременного выполнения всех ремонтно-восстановительных работ.









По результатам объезда территории района "Сарыарка" аким города дал конкретные поручения по началу работ в рамках проекта строительства дороги по ул. Кумисбекова, завершение которых, с учетом подготовительных этапов реализации проекта, предусмотреть в этом году, также были даны поручения по строительству дороги по ул.Джангильдина от ул.Бейсекова до ул.Кумисбекова для обеспечения благоустройства внутриквартальных проездов, а также эффективной логистики для жителей домов, построенных по государственной программе, расположенных по ул.Косшыгулулы (новая Сейфуллина).





Кроме этого акимом города дан ряд поручений по эффективному развитию инфраструктуры привокзальной площади для удобства жителей и гостей столицы, работы по которым, в соответствии с поручением, должны начать уже со следующей недели.



