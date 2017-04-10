Тендерную гарантию в Казахстане предоставят за два часа

Тендерную гарантию сегодня можно получить всего за два часа, предоставив только один документ. Такие условия предлагает АзияКредит Банк своим клиентам.





Участие в тендерах для малого и среднего бизнеса – основная возможность выжить в кризис. Большим спросом пользуются услуги и продукты, которые помогают облегчить или ускорить процесс оформления тендерной заявки.





Одним из таких продуктов стала тендерная гарантия от АзияКредит Банк. На момент получения гарантии компании не обязательно обслуживаться в банке, и вы можете ее получить через два часа после регистрации заявки. Стоимость составит от 5000 тенге.





«Тендерная гарантия – это письменное обязательство банка за участника тендера, в соответствии с которым банк принимает на себя обязательства выплатить деньги организатору тендера в случае невыполнения клиентом условий тендера», - объяснил управляющий директор АО «AsiaCredit Bank» Болат Досмухаметов.









Получить гарантию можно по одному документу – Решению единственного участника либо Протоколу общего собрания акционеров о получении банковской гарантии. У клиента не должно быть просроченных задолженностей. Не важен и срок деятельности компании.





Гарантию принимают как локальные, так и международные организаторы тендеров. Болат Сейлханович отметил, что наиболее популярными на рынке являются тендерные гарантии без обеспечения, так как их можно выпустить в кратчайшие сроки и на привлекательных для клиента условиях. Также в Банке можно получить гарантию исполнения обязательств под обеспечение денег и имущества.

К слову, АзияКредит Банк вошел в топ-10 банков второго уровня по коэффициенту текущей ликвидности, а также в четверку банков, предлагающих продукты по депозитам для физлиц в национальной валюте сроком на 1 год, условия которых привлекают клиентов.





Также, как сообщается на портале ranking.kz. в январе 2017 года АзияКредит Банк стал лидером по приросту вкладов физических лиц – прирост составил 8,3 миллиарда тенге на общем фоне снижения объема вкладов по рынку - за последние 20 месяцев зафиксировано падение на 208,2 миллиарда тенге.







