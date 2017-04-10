СМИ: жертвами схода лавины на западе Канады стали пять человек
10 апреля 2017, 09:29
Шесть туристов в субботу ушли на гору Харви недалеко от деревни Лайонс-Бэй. Спустя некоторое время с горы сошла лавина, после чего пять из шести человек не вышли на связь.
Пять человек стали жертвами схода лавины в канадской западной провинции Британская Колумбия, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Vancouver Sun.
Шесть туристов в субботу ушли на гору Харви недалеко от деревни Лайонс-Бэй. Спустя некоторое время с горы сошла лавина, после чего пять из шести человек не вышли на связь. В ходе поисковой операции у подножия горы были обнаружены тела четырех человек, тело пятого туриста было найдено позже. Личные данные погибших не раскрываются.
Лайонс-Бэй находится примерно в 30 км к северо-западу от Ванкувера - крупнейшего города Британской Колумбии.
Фото: Амител
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