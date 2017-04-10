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В США полицейские ищут вооруженного автора угрожающего послания Трампу

10 апреля 2017, 09:33

Местное отделение ФБР объявило награду в размере $10 тыс. за помощь в поимке мужчины.

Около 150 сотрудников органов правопорядка штата Висконсин ведут поиски мужчины, который ограбил магазин огнестрельного оружия и отправил документ угрожающего содержания в Белый дом на имя президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Как в воскресенье сообщило Управление полиции округа Рок, человек, которому удалось бесследно скрыться, вооружен и очень опасен. Оно сообщило приметы мужчины, который опознан по снимкам и видео камер наружного наблюдения в нескольких местах. Это 32-летний Джозеф Якубовски, "розыск которого продолжается". "Численность привлеченного к расследованию персонала составляет 150 сотрудников органов правопорядка местного и федерального уровня. Проверено примерно 320 наводок, еще около 50 предстоит проверить", - уточнил представитель полиции Рока Трой Кнудсон.

Согласно его информации, Якубовски украл значительное количество огнестрельного оружия, в том числе винтовок, поджог свою машину и скрылся. В местах, где были замечены мужчины, похожие на него по описанию, усилено патрулирование. Особое внимание уделяется охране церквей ввиду содержания послания президенту США.

Как уточнил Кнудсон, в Белый дом по почте поступила корреспонденция от разыскиваемого, представляющая собой программный меморандум на 161-й странице. Его подробное содержание власти не раскрывают. В том числе в послании "выражаются недовольство правительством и личная тревога за всех и вся, кроме законов природы", заметил Кнудсон.

Местное отделение Федерального бюро расследований объявило награду в размере $10 тыс. за помощь в поимке мужчины. Подкрепление полиции в Висконсине направлено из городов Чикаго (штат Иллинойс), Миннеаполис и Сент-Пол (штат Миннесота).

Фото: Day.Az



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