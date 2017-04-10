Спикер Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил взрывы в Египте
10 апреля 2017, 09:39
Теракты были совершены в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Пальмовое воскресенье.
Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал взрывы в Египте в своём Twitter-аккаунте, передает Zakon.kz
"Как глава Секретариата Съездов мировых и традиционных религий осуждаю теракт в христианской церкви в Египте, сочувствую жертвам злодеяния", – написал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, что 9 апреля в египетских городах Танта и Александрия прогремели взрывы у церквей. По предварительной информации, подрывы устроили смертники.
Теракты были совершены в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Пальмовое воскресенье.
По последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов, совершенных смертниками, стали 46 человека, более ста получили ранения. В городе Танта (провинция Гарбия) погибли 30 человек, в Александрии - 16.
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Фото: Total.kz, NewsONE
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