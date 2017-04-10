В Экологический кодекс Казахстана внесены изменения

5 апреля 2017 года подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс Республики Казахстан» (далее - Закон). Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В целях совершенствования системы торговли квот на выбросы парниковых газов необходимо применение метода квотирования на основе удельных коэффициентов выбросов парниковых газов. В этой связи, статья 1 Экологического кодекса РК (далее - Кодекс) дополнена подпунктом 65-4), который предусматривает определение термина «удельный коэффициент выбросов парниковых газов».

Для исключения законодательного пробела по утверждению перечня удельных коэффициентов выбросов парниковых газов Законом предусматривается компетенция уполномоченного органа в области охраны окружающей среды на разработку и утверждение перечня удельных коэффициентов выбросов парниковых газов.

Для исключения пробела по компетенции уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, в части определения периода действия Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов, внесена поправка, предусматривающая замену слов «и утверждается на соответствующий период» словами «на соответствующий период, определяемый уполномоченным органом в области охраны окружающей среды».

В целях создания благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса внесены изменения в Кодекс, а именно - исключение предпроектной и проектной документации намечаемой деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, из перечня проектов, по которым обязательно проведение общественных слушаний. Данная поправка соответствует международным обязательствам, предусмотренным Конвенцией о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, ратифицированной Законом Республики Казахстан 23 октября 2000 года.

Также внесена поправка в Кодекс, которая предусматривает возможность сброса попутно добываемых шахтных вод в пруды-накопители и (или) пруды-испарители без очистки до нормативных показателей, для которых не требуется установление нормативов качества веществ.

На законодательном уровне предусмотрена возможность сброса шахтных вод без предварительной очистки в пруды-накопители и (или) пруды-испарители.

Предусмотрено исключение некоторых понятий видов отходов, например, «крупногабаритные отходы, включая бытовую технику, мебель и прочее» в связи с отсутствием понятия такого вида отходов.

Исключается наименование отходов «отработанные автомобильные масла и жидкости», так как данная норма уже охватывает понятие в действующей норме в пункте 1 статьи 301 Кодекса как «жидкие отходы».

Проектом Закона предусмотрено переименование и объединение некоторых видов отходов (оргтехника, бытовая техника заменяется на электронное и электрическое оборудование).

В связи с отсутствием в регионах республики соответствующей инфраструктуры принимается отлагательная норма до 31 декабря 2018 года на запрет захоронения на полигонах отходов пластмассы, пластика, полиэтилена и ПЭТ-упаковки, макулатуры, картона и отходов бумаги, стеклобоя, а также строительных и пищевых отходов.

Пункт 11 статьи 324 Кодекса излагается в новой редакции в целях устранения коллизии между абзацем 4 подпункта 29) пункта 1 статьи 1 и статьей 2 Закона Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим вопросам» в части предоставления операторами установок отчетов об инвентаризации выбросов парниковых газов.

Данные поправки позволят исключить дополнительные административные барьеры и предотвратить загрязнение окружающей среды.