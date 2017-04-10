 
Ясно

Алматы

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 68%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

10 апреля 

Курс НБРК

313.02

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.50

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

313.00

Продажа

313.80

Подробнее
333.50

10 апреля 

Курс НБРК

332.90

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.50

Подробнее
Новости за сегодня

Устранять коррупцию предложили с помощью участия в комиссиях общественных советов

 

Основным драйвером превенции коррупции является конструктивное партнерство и открытый диалог с институтами гражданского общества. На сегодняшний день основной задачей Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции является масштабное внедрение в общественное сознание принципа «не давать и не брать взяток».

Об этом сегодня говорили на совещании по вопросам усиления роли общественных советов государственных органов в противодействии коррупции, соблюдении служебной этики, повышении качества оказания государственных услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«Принимая во внимание приоритетность профилактической работы в борьбе с коррупцией карательные меры мы, как правило, применяем только в исключительных случаях, когда превенция себя исчерпывает.

Наша цель - за счет антикоррупционного просвещения и устранения причин и условий коррупции не допустить совершения госслужащими коррупционных преступлений и их последующего осуждения. Таким образом, объединение совместных усилий в этой работе позволит более эффективно обеспечить общественную безопасность.

Именно площадка общественных советов должна служить одним из инструментов своевременного устранения коррупционных рисков и не допущения коррупционных преступлений», - отметил в своем выступлении заместитель Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

На совещании также говорили о не использованном до настоящего момента потенциале общественных советов. По словам участников мероприятия, сегодня общественные советы могут стать весомым инструментом превенции коррупции. Также участники совещания отметили, что в современных реалиях ставку необходимо делать на сильное и про активное гражданское общество.

Для усиления общественного контроля в вопросах предупреждения коррупции и качества оказания государственных услуг в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции собрали председателей и членов общественных советов центральных государственных органов. Члены общественных советов местных исполнительных органов имели возможность участвовать в совещании посредством видеоконференцсвязи.

 

10 апреля 2017, 09:21
Источник, интернет-ресурс: Агенства РК по делам гос. службы и противодействию коррупции

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код