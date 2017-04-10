Устранять коррупцию предложили с помощью участия в комиссиях общественных советов

Основным драйвером превенции коррупции является конструктивное партнерство и открытый диалог с институтами гражданского общества. На сегодняшний день основной задачей Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции является масштабное внедрение в общественное сознание принципа «не давать и не брать взяток».

Об этом сегодня говорили на совещании по вопросам усиления роли общественных советов государственных органов в противодействии коррупции, соблюдении служебной этики, повышении качества оказания государственных услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«Принимая во внимание приоритетность профилактической работы в борьбе с коррупцией карательные меры мы, как правило, применяем только в исключительных случаях, когда превенция себя исчерпывает.

Наша цель - за счет антикоррупционного просвещения и устранения причин и условий коррупции не допустить совершения госслужащими коррупционных преступлений и их последующего осуждения. Таким образом, объединение совместных усилий в этой работе позволит более эффективно обеспечить общественную безопасность.

Именно площадка общественных советов должна служить одним из инструментов своевременного устранения коррупционных рисков и не допущения коррупционных преступлений», - отметил в своем выступлении заместитель Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

На совещании также говорили о не использованном до настоящего момента потенциале общественных советов. По словам участников мероприятия, сегодня общественные советы могут стать весомым инструментом превенции коррупции. Также участники совещания отметили, что в современных реалиях ставку необходимо делать на сильное и про активное гражданское общество.

Для усиления общественного контроля в вопросах предупреждения коррупции и качества оказания государственных услуг в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции собрали председателей и членов общественных советов центральных государственных органов. Члены общественных советов местных исполнительных органов имели возможность участвовать в совещании посредством видеоконференцсвязи.