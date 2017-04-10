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Трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК

10 апреля 2017, 09:53

Депутаты рассмотрят ход реализации госпрограммы «Нұрлы Жол» на 2015 – 2019 годы.

Сегодня в Мажилисе Парламента РК проходит «правительственный час». Тема - «О ходе реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2015 – 2019 годы (транспортно-логистическая инфраструктура)», передает Zakon.kz.

Докладчик – министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.



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