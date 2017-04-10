Как китайские поклонницы встречают Димаша Кудайбергенова
10 апреля 2017, 09:58
Ежедневно казахстанскому певцу поступает куча подарков - сладости и сувениры, письма. Многие из них звезда даже не успевает просматривать.
Казахстанского певца Димаша Кудайбергенова горячо любят и боготворят в Китае, ради автографа молодые фанатки готовы на все. Поклонницы признаются ему в любви и даже учат для этого казахский язык. В Сети появилось видео встречи певца, где они скандируют имя Димаша, звучит это забавно, но певцу это явно нравится, передает Zakon.kz
Ранее СМИ сообщали, что ежедневно казахстанскому певцу поступает куча подарков - сладости и сувениры, письма. Многие из них звезда даже не успевает просматривать.
Напомним, что 8 апреля вышел в эфир полуфинал китайского конкурса «Singer 2017» с участием казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова.
По итогам полуфинала первую строчку общего зачета занимает уроженец Гонконга, китайский певец Лин Илиан (Sandy Lam), его средний показатель в рейтинге - 2,58. За ним, на второй строчке расположился Димаш с показателем 2,73.
В полуфинале он исполнил арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».
Согласно информации социальной сети Sina weibo, 8 получивших путевку в финал конкурса участников споют дуэтом с известными звездами эстрады Китая. Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет с известной китайской певицей Шан Венже.
Представляем видео встречи Димаша его поклонницами:
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