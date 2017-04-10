Как китайские поклонницы встречают Димаша Кудайбергенова

Ежедневно казахстанскому певцу поступает куча подарков - сладости и сувениры, письма. Многие из них звезда даже не успевает просматривать.

Казахстанского певца Димаша Кудайбергенова горячо любят и боготворят в Китае, ради автографа молодые фанатки готовы на все. Поклонницы признаются ему в любви и даже учат для этого казахский язык. В Сети появилось видео встречи певца, где они скандируют имя Димаша, звучит это забавно, но певцу это явно нравится, передает передает Zakon.kz





Ранее СМИ сообщали, что ежедневно казахстанскому певцу поступает куча подарков - сладости и сувениры, письма. Многие из них звезда даже не успевает просматривать.





Напомним, что 8 апреля вышел в эфир полуфинал китайского конкурса «Singer 2017» с участием казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова.





По итогам полуфинала первую строчку общего зачета занимает уроженец Гонконга, китайский певец Лин Илиан (Sandy Lam), его средний показатель в рейтинге - 2,58. За ним, на второй строчке расположился Димаш с показателем 2,73.





В полуфинале он исполнил арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».





Согласно информации социальной сети Sina weibo, 8 получивших путевку в финал конкурса участников споют дуэтом с известными звездами эстрады Китая. Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет с известной китайской певицей Шан Венже.





Представляем видео встречи Димаша его поклонницами:



