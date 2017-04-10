Аскар Мырзахметов ознакомился с работой израильских сельхоз компаний

Во второй день визита в Израиль заместитель Премьер-Министра — Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов ознакомился с работой компании по управлению и сбережению водных ресурсов «Gevat-Haviva Rezervoir», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Данная компания занимается очищением воды и использует их в качестве поливной воды.

Далее, Вице-Премьер ознакомился с деятельностью семейной молочной фермы и мини-сыроварни Мошав Нитсаней Оз.

В мини-фермах производится молоко и молочная продукция, которая в дальнейшем поставляется на прилавки магазинов.