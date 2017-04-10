 
Ясно

Алматы

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 68%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

10 апреля 

Курс НБРК

313.02

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.50

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

313.00

Продажа

313.80

Подробнее
333.50

10 апреля 

Курс НБРК

332.90

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.50

Подробнее
Новости за сегодня

Аскар Мырзахметов ознакомился с работой израильских сельхоз компаний

 

Во второй день визита в Израиль заместитель Премьер-Министра — Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов ознакомился с работой компании по управлению и сбережению водных ресурсов «Gevat-Haviva Rezervoir», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Данная компания занимается очищением воды и использует их в качестве поливной воды.

Далее, Вице-Премьер ознакомился с деятельностью семейной молочной фермы и мини-сыроварни Мошав Нитсаней Оз.

В мини-фермах производится молоко и молочная продукция, которая в дальнейшем поставляется на прилавки магазинов.

 

 

10 апреля 2017, 09:41
Источник, интернет-ресурс: Министерства сельского хозяйства РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код