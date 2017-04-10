В Алматы начнут бороться с пробками по японскому методу

В центре развития Алматы будут проводить аналитические расчеты городского трафика. Вероятно и появление предприятия по выпуску гранул, очищающих воду. Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с деловыми кругами Японии в ходе рабочей поездки в страну Восходящего солнца, сообщает телеканал Алматы.

Даже расстояние в 5 тысяч километров - не помеха для сотрудничества и укрепления отношений. Опыт страны Восходящего солнца будут переносить на алматинские дороги в проекте «смарт сити» - городской трафик будет скоординирован так, как это сделали в Японии.

Теперь здесь машины не стоят в пробках, газов стало меньше, а воздух чище. Вопрос развития городской среды и экологии важен для обеих сторон. Аким Алматы обсудил возможность открытия в нашем городе предприятия по выпуску гранул, очищающих воду. Также Бауыржан Байбек заручился поддержкой фин.института «The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG», входящего в десятку лучших банков мира. Деловые круги Японии будут активно претворять в жизнь общие проекты в Алматы.

«У нас нефтегазовая страна, но Алматы дает треть доходов государственных и формирует 22.7% всей экономики Казахстана. Алматы уникально расположен на великом шелковом пути. С одной стороны это полторамиллиардный Китай, с другой 180-миллионый рынок ЕАЭС. Единая зона, в которой есть четыре свободных. Мы также, как и Токио, уделяем большое внимание вопросам инфраструктурной безопасности, созданию условий для всех слоев населения и, конечно же, вопросам экологии. Это очень важный аспект», - сказал аким г.Алматы Бауыржан Байбек.

Инвестиции, торговлю и городское развитие - в первую очередь эти темы Бауыржан Байбек обсудил со своей токийской коллегой. Мэр города Юрико Койке подчеркнула успех Алматы в проведении Универсиады и выразила уверенность, что предстоящая выставка ЭКСПО в Астане, пройдет на таком же высоком уровне.

«Мне довелось побывать в Алматы, город произвел на меня приятное впечатление, с ним у меня связаны самые теплые чувства. Думаю, что ваш визит придаст новый толчок в укреплении наших взаимоотношений», - рассказала мэр г.Токио Юрико Койке.

Также алматинская делегация посетила крупные японские торговые корпорации и исследовательский центр сейсмологии. На встрече с председателем правления компании «TOKYO SEIKO MFG» Шигето Танакой, Бауыржан Байбек обговорил детали строительства второго завода в Алматы - уже в индустриальной зоне. Первое предприятие по выпуску стальных изделий было запущено в ноябре прошлого года легкой рукой Президента страны Нурсултана Назарбаева. Как раз, тогда он дал старт производству, находясь в Токио.

«Мы несколько месяцев искали место для дислокации нового завода за рубежом. И выбрали Алматы не просто так. Я считаю, что в городе созданы все условия для ведения бизнеса. Подчеркну - успешного бизнеса. Инвестклимат в Алматы очень выгоден для предпринимателей. Конечно, мы будем сотрудничать дальше, строить новые заводы и расширять имеющиеся производства», - сказал председатель правления компании «Tokyo Seiko MFG» Шигето Танака.

Данный совместный проект действительно уникален. Это единственная в мире технология производства габионов из стальной проволоки. Оборудование, которым оснащен завод, в 5 раз мощнее своего аналога в Японии. Сверхпрочными сетками в городе укрепляют скальные откосы, плотины и берега селеопасных рек. И это предприятие - лишь начало тесных взаимоотношений между Алматы и Токио.