Полицейские нашли подозреваемых в убийстве пропавшего жителя Костанайской области
10 апреля 2017, 10:03
Причиной убийства послужили неприязненные отношения между ними.
Полицейскими Костанайской области раскрыто два тяжких преступления, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
Сотрудниками ДВД Костанайской области раскрыто убийство 29-летнего жителя Мендыкаринского района. Ранее сообщалось, что в середине марта на автодороге Боровское-Каскат был обнаружено тело мужчины. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался числившийся без вести пропавший с марта текущего года.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали двоих жителей Мендыкаринского района, 36 и 33 лет, которые в настоящее время арестованы. Причиной убийства послужили неприязненные отношения между ними.
Еще одно преступление раскрыто сотрудниками УВД города Рудного. 3 апреля 50-летняя женщина обнаружила в квартире тело своего 76-летнего отца с множественными телесными повреждениями.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержаны ранее судимый 41-летний житель Костаная и 36-летняя жительница Рудного. Оба в тот день находились в квартире потерпевшего и распивали спиртные напитки.
По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по статье 106 УК ч.3 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».
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