МИД РК выражает свою серьезную обеспокоенность ростом напряженности в Сирии

Казахстан категорически осуждает любое применение оружия массового уничтожения как аморальное, бесчеловечное и противоречащее принципам гуманности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Считаем принципиально важным проведение всестороннего объективного и беспристрастного международного расследования данного факта под эгидой ООН для привлечения к ответу виновных», - говорится в сообщении.

Дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставят под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов и отдаляют перспективу достижения всеобъемлющего мира и согласия на сирийской земле.

«Подчеркиваем важность сохранения и укрепления режима прекращения боевых действий между Правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, введенного в действие 30 декабря 2016 года.Призываем страны-гаранты Астанинского процесса приложить максимум усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Казахстан твердо придерживается позиции, что решение внутрисирийского конфликта возможно только мирным путем диалога и примирения и призывает к продолжению прямых переговоров между сирийским правительством и оппозиционными группировками по соблюдению перемирия в рамках Астанинского процесса с подключением всех заинтересованных сторон», - сообщили в ведомстве.