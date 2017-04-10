UFC допустил до боя спортсменку с силиконовой грудью

10 апреля 2017, 10:04

По правилам организации участие в боях спортсменок с силиконовым имплантами запрещено.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) допустило американку Перл Гонсалес до боя с Синтией Калвильо в рамках шоу UFC 210. Об этом в своем Twitter сообщил глава промоушена Дана Уайт.

Гонсалес отказывались допускать до поединка из-за силиконовых имплантов в груди. По правилам организации участие в боях спортсменок с силиконовым имплантами запрещено.


Гонаслес подала протест, после медицинского обследования атлетическая комиссия штата Нью-Йорк пересмотрела решение. Уайт подтвердил ее участие в бою.



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