UFC допустил до боя спортсменку с силиконовой грудью

По правилам организации участие в боях спортсменок с силиконовым имплантами запрещено.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) допустило американку Перл Гонсалес до боя с Синтией Калвильо в рамках шоу UFC 210. Об этом в своем Twitter сообщил глава промоушена Дана Уайт.





Гонсалес отказывались допускать до поединка из-за силиконовых имплантов в груди. По правилам организации участие в боях спортсменок с силиконовым имплантами запрещено.





Гонаслес подала протест, после медицинского обследования атлетическая комиссия штата Нью-Йорк пересмотрела решение. Уайт подтвердил ее участие в бою.







