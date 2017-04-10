UFC допустил до боя спортсменку с силиконовой грудью
10 апреля 2017, 10:04
По правилам организации участие в боях спортсменок с силиконовым имплантами запрещено.
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) допустило американку Перл Гонсалес до боя с Синтией Калвильо в рамках шоу UFC 210. Об этом в своем Twitter сообщил глава промоушена Дана Уайт.
Гонсалес отказывались допускать до поединка из-за силиконовых имплантов в груди. По правилам организации участие в боях спортсменок с силиконовым имплантами запрещено.
CALVILLO vs GONZALEZ!!! pic.twitter.com/HwK3ufxmsP— Dana White (@danawhite) 7 апреля 2017 г.
Гонаслес подала протест, после медицинского обследования атлетическая комиссия штата Нью-Йорк пересмотрела решение. Уайт подтвердил ее участие в бою.
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