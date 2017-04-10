Француженка родила ребенка на борту самолета по дороге в Стамбул

Сообщается, что подданная Франции Дьяби Нафи села на рейс в Конакри, и вскоре после взлета у нее начались схватки. Экипаж самолета не растерялся и, заручившись помощью нескольких пассажиров, принял у женщины роды. Женщина рожала стоя. Девочка появилась на свет во время полета над Африкой.

Одна из бортпроводниц рассказала, что экипаж не смог сдержать слез радости, услышав первый крик Кадижу, так назвали младенца. Пассажиры и команда Turkish Airlines поделилась в социальных сетях снимками этого невероятного случая.





После этого самолет совершил экстренную посадку в столице Буркина-Фасо Уагадугу, для оказания полноценной медицинской помощи. После осмотра врачи заявили, что с роженицей и новорожденной все в порядке.