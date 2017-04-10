В Казахстане предлагают сократить рабочую неделю для женщин

У женщин в Казахстане 18-часовой рабочий день, без выходных и праздников - считает юрист.

Казахстанский юрист Жангельды Сулейманов предлагает облегчить женскую участь - сократить им рабочий день до семи часов, а в пятницу работать до обеда. Об этом он написал на своей странице в Facebook , передает Zakon.kz





"У нас же у женщин в Казахстане 18-часовой рабочий день, без выходных и праздников. Женщины с утра готовят завтрак для всей семьи, потом детсад и школа, потом работа с 9 до 19 в лучшем случае, потом домой - готовка ужина, уборка, стирка, домашние школьные задания, супружеский долг. И измотанная женщина ложится в 12 часов ночи, чтобы утром в 6 часов встать и всё сначала. И так каждый день, а в выходные еще хуже. Чтобы хоть немножко облегчить женскую участь, предлагаю сократить им рабочий день до семи часов. А в пятницу вообще пусть работают до обеда", - написал юрист.





Он также предложил запретить работодателю задерживать женщин после окончания рабочего дня.





"Этим особенно грешат госорганы. За нарушение такого правила нужно будет увольнять руководителей. И пусть это свободный час женщины отдохнут от всех нас", - отметил Ж.Сулейманов.



