В ВКО закрывают трассы из-за "большой" воды в Иртыше





Ближайший населенный пункт село Бирлик находится в километре. Угрозы подтопления нет . На данный час перелив прекратили. На месте ЧС задействовано 7 единиц техники и 16 человек. Местные исполнительные органы Бескарагайском районе и спасатели ДЧС ВКО ведут дежурство на трассе областного значения «Семей-Долонь».

Тем временем, силами и средствами «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по ЧС ВКО откачивали грунтовые воды в Семее по улице Сосновская. Всего к этому часу откачено 87 кубометров воды. Собственники жилья от эвакуации отказались. Жертв и пострадавших нет.





Фото: Тобольск-Информ







