В ВКО закрывают трассы из-за "большой" воды в Иртыше
10 апреля 2017, 10:27
Имеется объездная дорога через с. Бескарагай.
9 апреля с 13-00 по информации КГП «ОблШыгысЖол» в связи с поднятием уровня воды на р.Иртыш закрыто движение на а/д областного значения «Семей-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай км 0-184» (25-35) для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz
Имеется объездная дорога через с. Бескарагай.
По информации МИА "Казинформа", вода из Иртыша затопила дорогу в Восточном Казахстане. «9 апреля в Бескарагайском районе на трассе областного значения «Семей-Долонь» из-за затора на реке Иртыш произошел выход воды из русла. В результате образовался перелив на 35 км дорожного полотна. Глубина перелива 10-15 см, ширина 20 м», - говорится в сообщении.
Ближайший населенный пункт село Бирлик находится в километре. Угрозы подтопления нет. На данный час перелив прекратили. На месте ЧС задействовано 7 единиц техники и 16 человек. Местные исполнительные органы Бескарагайском районе и спасатели ДЧС ВКО ведут дежурство на трассе областного значения «Семей-Долонь».
Тем временем, силами и средствами «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по ЧС ВКО откачивали грунтовые воды в Семее по улице Сосновская. Всего к этому часу откачено 87 кубометров воды. Собственники жилья от эвакуации отказались. Жертв и пострадавших нет.
Фото: Тобольск-Информ
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