В США отец застрелил сына в споре о том, кто будет выгуливать собаку
10 апреля 2017, 10:30
Мужчины начали словесную перепалку, а после схватились за оружие и начали стрелять друг в друга.
В Чикаго отец застрелил сына в споре о том, кто будет выгуливать собаку, сообщает Life.ru.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл утром в воскресенье. Мужчины начали словесную перепалку, а после схватились за оружие и начали стрелять друг в друга.
В итоге оба были доставлены с многочисленными ранениями в медицинский центр, где врачи констатировали смерть 22-летнего молодого человека. Его 43-летний отец находится в критическом состоянии.
На месте происшествия было обнаружено оружие. Проводится проверка.
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