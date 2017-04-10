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В США отец застрелил сына в споре о том, кто будет выгуливать собаку

10 апреля 2017, 10:30

Мужчины начали словесную перепалку, а после схватились за оружие и начали стрелять друг в друга.

В Чикаго отец застрелил сына в споре о том, кто будет выгуливать собаку, сообщает Life.ru.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл утром в воскресенье. Мужчины начали словесную перепалку, а после схватились за оружие и начали стрелять друг в друга.

В итоге оба были доставлены с многочисленными ранениями в медицинский центр, где врачи констатировали смерть 22-летнего молодого человека. Его 43-летний отец находится в критическом состоянии.

На месте происшествия было обнаружено оружие. Проводится проверка.

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