Глава МИД Казахстана заявил о подготовке майской встречи в Астане по Сирии

"Мы призываем все стороны, заинтересованные в мирном урегулировании сирийского конфликта, к поддержке как астанинского процесса, так и прежде всего женевского процесса, который проходит под эгидой ООН", — сказал Абдрахманов журналистам.





Он выразил надежду, что "все стороны, которые вовлечены, будут поддерживать эти процессы всеми имеющимися в их арсенале средствами".





"Казахстан очень заинтересован, чтобы в астанинском процессе принимали участие все заинтересованные стороны в укреплении режима прекращения боевых действий. Не только те, которые уже принимают участие в качестве наблюдателей, на наш взгляд, этот круг можно расширить, но последнее слово за странами-гарантами (Россия, Иран, Турция — ред.)", — сказал министр.





"Конечно (мы продолжаем подготовку к маю — ред.)", — сказал он.





Напомним, третий раунд переговоров по Сирии состоялся в Астане 14-15 марта. В отличие от предыдущих встреч в них не приняли участие представители вооруженной оппозиции Сирии. На итоговой пресс-конференции глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля, в ходе которой планируется завершить работу над документами.