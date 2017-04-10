Казахстан улучшил позицию в мировом индексе конкурентоспособности в сфере туризма
10 апреля 2017, 10:41
В 2015 году Казахстан занял в рейтинге 85 место, поднявшись на 3 пункта. В 2017 страна снова упрочила свои позиции, поднявшись еще на 4 строчки.
Казахстан улучшил позицию в мировом индексе конкурентоспособности в сфере туризма. Особо отметим, что по конкурентоспособности цен наша страна занимает 8 место среди 136 стран мира. Об этом на своей странице в Facebook написал Директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали, передает Zakon.kz
По данным Всемирного экономического форума, Казахстан улучшил на 4 пункта свою позицию и занял 81 место в мировом индексе конкурентоспособности в сфере туризма.
Рейтинг публикуется раз в два года, начиная с 2007. В 2017 году в нем участвовали 136 стран, которые оценивались по 14 позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, благоприятная государственная политика для сферы туризма и многое другое.
В 2015 году Казахстан занял в рейтинге 85 место, поднявшись на 3 пункта. В 2017 страна снова упрочила свои позиции, поднявшись еще на 4 строчки.
Среди постсоветских стран лучшая Эстония (37 место), на втором месте Россия. На третьем месте Латвия (54 место), на четвертом – Литва (56 место), на пятом – Грузия (70 место), на шестом – Азербайджан (71 место), на седьмом – Казахстан (81 место), на восьмом – Украина (88 место), на девятом – Таджикистан (107 место), на десятом – Киргизия (115 место).
Как считают эксперты ВЭФ, наиболее сильные позиции в рейтинге Казахстан занимает по развитию информационно-коммуникационных технологий (52 место), по безопасности (58 место) и благоприятному бизнес климату (36 место). По конкурентоспособности цен наша страна занимает 8 место среди 136 стран.
По качеству туристской инфраструктуры (гостиницы, курорты, развлекательные заведения) у Казахстана 97 место. Низко оценили эксперты и открытость страны для международных путешественников (113 место). Среди критериев, по которым оценивалась открытость – визовые требования. По этому показателю Казахстан на 114 месте в мире из 136. По заключенным двусторонним соглашениям о воздушном сообщении - страна заняла 121 место.
В качестве отдельных критериев этой позиции эксперты ВЭФ оценивали государственные расходы на развитие туризма (46 место составил % от общих бюджетных расходов в сравнении в другими странами) и эффективность маркетинга и брендинга в продвижении страны как туристского направления (102 место).
По экологической ситуации (устойчивость экосистем) страна заняла 99 место. В категории "Здоровье и гигиена" Казахстан занимает 8 место в мире. Столь высокий результат авторы рейтинга объясняют наличием большого количества врачей и больничных коек, а также отсутствием случаев малярии.
Первые места в рейтинге 2017 года заняли Испания, Франция, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.
Фото: Астана - Allbiz
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