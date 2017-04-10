В Актюбинской области стоимость сжиженного газа снижена на 16%

В Актюбинской области, по поручению главы региона Бердыбека Сапарбаева, создан оперативный штаб по устранению последствий дефицита сжиженного газа на автозаправочных станциях региона, передает zakon.kz.

Членами штаба являются сотрудники Министерства энергетики РК, акимата области, правоохранительных и надзорных органов, представители АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Казахойл-Актобе», ассоциации газовых компаний, управляющих газозаправочных станций.

Штаб приступил к своей деятельности около двух недель назад. За это время была проверена вся цепочка поставки сжиженного газа от производителя до автогазозаправочных станций, изучена структура ценообразования на газ, с определением его реальной стоимости. В результате розничная цена на топливо была снижена на 16% с 50 тенге за литр до 41 - 43 тенге за литр. Кроме того, в апреле текущего года выделенный для региона объем сжиженного газа был увеличен на 2000 тонн, составив 7200 тонн.

- Удалось снизить напряженность в дефиците сжиженного газа, а также понизить розничную цену топлива. Хотелось бы отметить, что сейчас сжиженный газ реализуется на заправках по оптимальной цене. Цены на газ включают в себя затраты по транспортировке, хранению, а также налоги, фонд оплаты труда, амортизационные расходы, что зачастую составляет 90% от закупочной цены. Мы держим ситуацию на постоянном контроле. Главное - выявлены и принимаются меры по устранению основных проблем, оказавших влияние на формирование дефицита, в их числе - теневой бизнес и административные барьеры, длинная цепочка посредников - подчеркнул руководитель штаба, заместитель акима области Кайрат Бекенов.

Оперативный штаб работает круглосуточно. Члены штаба на постоянной основе ведут контроль поставок от завода до АГЗС, выезжают на заправочные станции города и области для мониторинга цен и наличия сжиженного газа. На сегодня в г. Актобе газ реализуют не менее 30 станций заправки. Ежедневно на АГЗС региона поступает 210 тонн топлива, в том числе на АГЗС областного центра - 180 тонн. По словам Кайрата Бекенова, этот объем полностью удовлетворяет внутренние потребности в сжиженном газе.