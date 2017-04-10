Власти Пекина обещают 72 тысячи долларов за данные об иностранных шпионах

По словам представителя управления министерства общественной безопасности города, слова которого приводится вместе с опубликованным документом, иностранные разведслужбы, шпионы и "прочие вражеские силы" воспользовавшись постоянным увеличением контактов с иностранными государствами, ростом количества выезжающих и въезжающих в страну, нарастили "политическое проникновение, сепаратистскую деятельности, призывы к восстанию и другие виды подрывной деятельности".

В понедельник утром управление опубликовало "Программу поощрения граждан за изобличение шпионской деятельности", согласно документу, граждане, которые предоставили крайне важную информацию, способствующую предотвращению и пресечению шпионской деятельности в стране, могут получить максимальное денежное вознаграждение в 500 тысяч юаней.

При этом сообщается, что в Китае "крайне малое количество элементов активно пытается получить поддержку иностранных агентов и разведывательных служб. Кроме того, некоторые личности из корыстных целей "продают интересы государства, что создает благоприятные условия для иностранных спецслужб. Отмечается, что Пекин, являясь столицей, стал главной мишенью деятельности иностранных шпионов.



