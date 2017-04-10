Каждый иностранный турист потратил в Казахстане в среднем 96,7 тысячи тенге

На начало 2017 года в выборочном обследовании въездных посетителей участвовало 10,05 тысячи иностранных туристов. В гендерном разрезе среди опрошенных нерезидентов было 53% мужчин и 47% женщин.

редний чек расходов одного иностранного туриста за время визита в РК составил 96,7 тыс. тг - на 22% больше, чем годом ранее. При этом затраты иностранцев, приехавших в деловые поездки, в 2,2 раза выше, чем у туристов, посетивших страну по личным целям (165,8 тыс. тг против 74,3 тыс. тг) , сообщает На начало 2017 года с, сообщает Ranking.kz





В целом, по данным пограничной службы КНБ РК, за прошлый год в Казахстане обслужили 6,5 миллиона въездных посетителей - на 1,2% больше, чем годом ранее. Даже если темп роста приехавших в РК туристов не увеличится (что маловероятно с учетом предстоящей выставки ЭКСПО-2017 и прошедшей Универсиады), можно спрогнозировать, что в Казахстан в 2017 году приедет минимум 6,6 млн посетителей, которые будут готовы потратить в стране 637,5 млрд тг.









Нерезидентами, принявшими участие в обследовании, было потрачено на территории Казахстана 971,9 млн тенге. Основную долю затрат иностранных туристов составили транспортные расходы на международные перевозки - 324,9 млн тенге (33,4%). Еще 25,9% заняла покупка товаров - 252,1 млн тг. Из них 24,4% было потрачено на сувениры и подарки, 23,8% - на одежду и обувь, и еще 22,9% - на приобретение драгоценных металлов и камней, антиквариата, предметов художественного искусства и других ценностей. Третья важная статья затрат нерезидентов - питание (16,2% от всех расходов - 157,2 млн тг). При этом 44,7% из них было потрачено в кафе и ресторанах.













Однодневные посетители составили всего 1,7% от всего числа иностранных туристов, а 98,3% - провели в стране как минимум одну ночь. Среди туристов, оставшихся на ночевку, большинство остановились у родственников или знакомых (54,5%). Еще 26,8% разместились в гостиницах, 12,8% арендовали квартиру или дом, и 2,1% приехали в казахстанские санатории.







