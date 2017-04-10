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Новости за сегодня

В ЮКО назначен директор департамента «Центр обслуживания населения»

 

Еркебулан Алсеитов назначен директором Департамента «Центр обслуживания населения» - филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области

Еркебулан Алсеитов родился 22 июня 1983 года в Южно-Казахстанской области.

Образование: Казахский гуманитарно-юридический университет, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова, Таразский государственный университет имени М. Дулати

Трудовую деятельность начал 2005 году юристом в ассоциации «Автомобиль жолдары» города Шымкент. В 2007-2009 годах работал на разных должностях в ГУ «Центр обслуживания населения по Южно-Казахстанской области».

В 2009-2011 годах работал начальником организационно-правового отдела, заместителем директора Республиканского методического центра ГУ «Казагромелиосушар» Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В 2012-2016 годах занимал должность руководителя городских и районных отделов, заместителя директора филиала РГП «Центр обслуживания населения» по Южно-казахстанской области.

Еркебулан Алсеитов награжден благодарственным письмом Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева, благодарственным письмом акима города Шымкент. Также награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»,

10 апреля 2017, 10:50
Источник, интернет-ресурс: Южно-Казахстанского областного акимата

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