Численность неформально занятого населения в РК за 2016 год сократилась на 20%

Уровень неформальной занятости в Казахстане упал до минимума - в 2016 году численность занятых, чья трудовая деятельность документарно не зафиксирована, оценивалась в менее 1,6 миллиона человек. Это самый низкий уровень, зафиксированный за последние 5 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz





За год число неформально занятого населения в стране сократилось на 20%, или на 390 тысяч человек.





Примечательно, что самостоятельно занятые казахстанцы более активно стремятся легализовать свою трудовую деятельность, чем наемные работники. За прошлый год численность неформально занятого населения среди самозанятых уменьшилось на 296 тысяч человек, или на 30%.





На этом фоне темпы сокращения доли теневого рынка наемного труда выглядят более чем скромными - за прошлый год число неоформленных наемных работников в РК уменьшилось всего на 93 тысячи человек, или на 9%.





В результате уровень неформальной занятости среди самозанятых за 5 лет упал до 31% с 68%, а среди наемных работников - до 14% с 20%.

За последний год наибольшее сокращение численности занятых на нелегальном положении было зафиксировано среди казахстанцев, работающих на личном подворье, - по итогам года их стало на 211,5 тысячи человек (-28%) меньше, чем в 2015 году.

Также активно выходили из тени работники на производствах, магазинах, бюро, ателье и пр. - число неформально занятых за год сократилось на 57 тысяч человек, или на 8%.

Казахстанцев, занимавшихся частным извозом без официального оформления, за год стало почти на половину меньше, чем в предыдущем году. Сокращение численности неформально занятых таким видом деятельности составило 25 тысяч человек.



