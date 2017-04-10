Назначен руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области

Распоряжением акима Актюбинской области Сапарбаев Б.М., на основании решения Высшей аттестационной комиссии при Президенте РК о повышении в должности, на должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области назначен Смагулов Олжас Мухтарович.

Смагулов Олжас Мухтарович

Родился в г.Алматы. Окончил Американский Интерконтинентальный университет, США, Лос-Анджелес; Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, США; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир-хана и Лондонскую школу экономики и политических наук. Магистр наук экономики, магистр государственной политики и управления.

Трудовую деятельность начал в 2013 году, с должности главного специалиста организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области; позднее - главным специалистом, заместителем руководителя Управления предпримательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С октября 2015 года занимал должность заместителя руководителя ГУ «Аппарат акима Актюбинской области».