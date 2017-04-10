 
Ясно

Алматы

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 68%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

10 апреля 

Курс НБРК

313.02

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.50

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

313.00

Продажа

313.80

Подробнее
333.50

10 апреля 

Курс НБРК

332.90

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.50

Подробнее
Новости за сегодня

Назначен руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области

 

Распоряжением акима Актюбинской области Сапарбаев Б.М., на основании решения Высшей аттестационной комиссии при Президенте РК о повышении в должности, на должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области назначен Смагулов Олжас Мухтарович.

Смагулов Олжас Мухтарович

Родился в г.Алматы. Окончил Американский Интерконтинентальный университет, США, Лос-Анджелес; Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, США; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир-хана и Лондонскую школу экономики и политических наук. Магистр наук экономики, магистр государственной политики и управления.

Трудовую деятельность начал в 2013 году, с должности главного специалиста организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области; позднее - главным специалистом, заместителем руководителя Управления предпримательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С октября 2015 года занимал должность заместителя руководителя ГУ «Аппарат акима Актюбинской области».

10 апреля 2017, 10:56
Источник, интернет-ресурс: Актюбинского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код