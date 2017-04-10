В Шымкенте по программе «Шаткал» на 226 гектарах посадят саженцы деревьев

В настоящее время в Шымкенте насчитывается 8 парков, общая площадь которых составляет 300 гектаров.

В центре Южно-Казахстанской области городе Шымкент на пересечении улиц К.Толеметова и автодороги Алматы-Термез заложен еще один парк в рамках программы «Шаткал».Глава региона Ж.Туймебаев побывал в четвертом по счету парке, где посадил дерево. Аким области выразил благодарность депутатам областного маслихата за поддержку в обеспечении зелеными насаждениями 17 гектаров зоны отдыха, передает пресс-служба акима ЮКО.





«Общая площадь 14 парков, которые будут возведены в рамках программы «Шаткал» составят 226 гектаров. На первом этапе озеленения будут посажены деревья и установлена система капельного орошения. На втором этапе благоустройства ответственные учреждения должны построить дорогу и заняться освещением парков. На третьем этапе развития планируется проведение строительных работ в местах отдыха и детских игровых площадках. Убежден, что зона отдыха, где сегодня депутаты посадили деревья, станет комфортным местом для будущего поколения»,- сказал аким.





Наряду с этим, в парке будут посажены 4 тысяч таких лиственных деревьев, как тальник, клен. Стоит отметить, что благоустройством данного парка займутся 3 депутата областного маслихата – Кайрат Балабиев, Рашкуль Оспаналиева и Нуралы Абишев.









К примеру, секретарь областного маслихата К.Балабиев посадив 3 тыс. саженцев на территории 8 гектаров, расположенного на пересечении улиц К.Толеметова и Т.Утегенова, на сегодня занимается благоустройством. Р.Оспаналиева и Н.Абишев взяли на контроль 10 гектаров земли, которые находятся за пересечением улиц К.Толеметова и Т.Утегенова.





В настоящее время в Шымкенте насчитывается 8 парков, общая площадь которых составляет 300 гектаров. Вместе с этим, на сегодняшний день в 104 улицах города посажены деревья.





Планируется, что в ближайшее время при реализации 47 парков по программе «Шаткал» общая площадь лесного покрова составит 16 тысячи гектаров. Каждому жителю областного центра необходимо как минимум около 16 квадратных метров зеленых насаждений. Данная необходимость будет достигнута при полной реализации данной программы. Самым крупным по территории парком, который необходимо благоустроить является парк «Самал». Его общая площадь – 38 гектаров. Площадь каждого из парков «Шымсая» и «Юнус Эмре» составляют 25 гектаров, а остальные 8-10 гектаров.





К примеру, филиалу НДП «Нур Отан» в ЮКО выдана карта оврагов и сертификат на 8 гектаров, секретарю областного маслихата Кайрату Балабиеву – 8 гектаров, депутатам областного маслихата – 17 гектаров, предпринимателю Рашкуль Оспаналиевой и Нуралы Абишеву-10 гектаров, Южно-Казахстанскому государственному педагогическому институту-10 гектаров, Южно-Казахстанскому государственному университету имени М.Ауэзова-10 гектаров, Казахско-Турецкому университету имени Х.А.Яссави-10 гектаров.





Будем информировать вас о дальнейших результатах этих работ.



