Молодежная сборная Казахстана стала лучшей на турнире в Болгарии

Команда Казахстана заняла на турнире первое место — второе у россиян, третье — у азербайджанцев.

Молодёжная сборная Казахстана под руководством старшего тренера Галымбека Кенжебаева возвращается из Софии, с турнира памяти Эмиля Жечева осыпанная наградами, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.





Золотые медали завоевали: Саматали Толтаев (60), Санатали Толтаев (64) и Ермахан Жакпеков (69). Саматали назван лучшим боксёром турнира. Оралбай Нурбек (75) завоевал в Софии серебро, Айбек Досанов (52), Нигметолла Молдашев (56) и Нурдаулет Уланулы (+91) привезут домой бронзовые медали. Итого у наших молодых боксёров семь медалей.





Команда Казахстана заняла на турнире первое место — второе у россиян, третье — у азербайджанцев.







