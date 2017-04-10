В Казани горит Храм всех религий
10 апреля 2017, 11:07
По данным МЧС региона, к ликвидации пожара привлечены 53 человека, 15 единиц техники, в том числе 40 человек, 12 единиц техники от МЧС России.
Горит Храм всех религий в Кировском районе Казани, к тушению пожара привлечены более 50 человек и 15 единиц техники, сообщает региональный главк МЧС России, сообщает РИА Новости.
"Десятого апреля 2017 года в 04.35 поступило сообщение о горении в строящемся культовом сооружении, расположенном по адресу: город Казань, улица Старо — Аракчинская", — говорится в сообщении.
По данным МЧС региона, к ликвидации пожара привлечены 53 человека, 15 единиц техники, в том числе 40 человек, 12 единиц техники от МЧС России.
Фото: РИА Новости; ГУ МЧС России по Республике Татарстан, Вечерняя Казань
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