В Казани горит Храм всех религий





"Десятого апреля 2017 года в 04.35 поступило сообщение о горении в строящемся культовом сооружении, расположенном по адресу: город Казань, улица Старо — Аракчинская", — говорится в сообщении.









По данным МЧС региона, к ликвидации пожара привлечены 53 человека, 15 единиц техники, в том числе 40 человек, 12 единиц техники от МЧС России.