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В Казани горит Храм всех религий

10 апреля 2017, 11:07

По данным МЧС региона, к ликвидации пожара привлечены 53 человека, 15 единиц техники, в том числе 40 человек, 12 единиц техники от МЧС России.

Горит Храм всех религий в Кировском районе Казани, к тушению пожара привлечены более 50 человек и 15 единиц техники, сообщает региональный главк МЧС России, сообщает РИА Новости.



"Десятого апреля 2017 года в 04.35 поступило сообщение о горении в строящемся культовом сооружении, расположенном по адресу: город Казань, улица Старо — Аракчинская", — говорится в сообщении.



По данным МЧС региона, к ликвидации пожара привлечены 53 человека, 15 единиц техники, в том числе 40 человек, 12 единиц техники от МЧС России.



Фото: РИА Новости; ГУ МЧС России по Республике Татарстан, Вечерняя Казань


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