Новый гендиректор возглавил МИА «Казинформ»

Вице-министр информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев представил коллективу МИА «Казинформ» нового гендиректора, им стал Аскар Умаров.

Аскар Умаров в различные годы работал специалистом по маркетингу в журнале «Малый бизнес Казахстана», заместителем главного редактора республиканской молодежной газеты «Асар», заведующим отделом политики в газете «Новости недели», а также являлся политическим обозревателем в таких газетах, как «Central Asia Monitor», 50/50, «Суббота+».

В 2005 году был назначен руководителем Алматинского бюро - заместителем директора Дирекции информационно-аналитических программ РТРК «Казахстан».

Являлся руководителем экспертно-аналитической группы Общественного фонда «КазЭнерджи», главным менеджером АО «НК «Казмунайгаз».

С 2008 по 2010 годы являлся первым заместителем генерального директора ТОО «Нур Медиа», где осуществлял общее руководство астанинским фронт-офисом, курировал 7 газет и отвечал за связь с госорганами.

В 2011-2013 годы являлся вице-президентом АО «Тюркская академия». Работал управляющим директором АО НК «Астана ЭКСПО-2017», президентом «Общественного фонда «КазБизнесМедиа».