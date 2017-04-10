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Когда в Астане сдадут в эксплуатацию новый ж/д вокзал

10 апреля 2017, 11:08

По объемам и качеству он будет лучшим в СНГ.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК рассказал, когда сдадут в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал в Астане, передает МИА «Казинформ».

Глава министерства отметил, что вокзал является уникальным. По объемам и качеству он будет лучшим в СНГ.

Сегодня, сказал чиновник, существующий вокзал в старой части города рассчитан на 12 тысяч пассажиров в сутки. Однако он обслуживает почти 18 тысяч, то есть за пределами проектных мощностей. Введение нового вокзала кардинально поменяет ситуацию.

«Новый вокзал буквально в субботу мы осмотрели по строительству. Планируем, что до 15 мая строительные работы будут завершены, и уже к началу ЭКСПО вокзал сможет принять первых пассажиров. (...) Мы ожидаем, что на ЭКСПО будет как минимум 2 млн. пассажиров, и они приедут различными видами транспорта. Основной упор будет сделан на железнодорожный транспорт, поэтому мы очень серьезно готовимся к завершению этого проекта и началу ЭКСПО», - сказал он.

Фото: Yvision.kz

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