Когда в Астане сдадут в эксплуатацию новый ж/д вокзал
10 апреля 2017, 11:08
По объемам и качеству он будет лучшим в СНГ.
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК рассказал, когда сдадут в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал в Астане, передает МИА «Казинформ».
Глава министерства отметил, что вокзал является уникальным. По объемам и качеству он будет лучшим в СНГ.
Сегодня, сказал чиновник, существующий вокзал в старой части города рассчитан на 12 тысяч пассажиров в сутки. Однако он обслуживает почти 18 тысяч, то есть за пределами проектных мощностей. Введение нового вокзала кардинально поменяет ситуацию.
«Новый вокзал буквально в субботу мы осмотрели по строительству. Планируем, что до 15 мая строительные работы будут завершены, и уже к началу ЭКСПО вокзал сможет принять первых пассажиров. (...) Мы ожидаем, что на ЭКСПО будет как минимум 2 млн. пассажиров, и они приедут различными видами транспорта. Основной упор будет сделан на железнодорожный транспорт, поэтому мы очень серьезно готовимся к завершению этого проекта и началу ЭКСПО», - сказал он.
Фото: Yvision.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852867-ccd043e41288a0062977df8d70545f72
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...