7 возможностей для успешных юристов

Приходите на семинар! Сергей Скрябин расскажет, как работать в новых условиях и обучит новым механизмам оспаривания недействительных сделок.

Уважаемые юристы, хотите повысить свою квалификацию? Тогда приходите в Бизнес-школу «Параграф».





На 2017 год мы запланировали для вас 7 авторских семинаров по гражданскому законодательству:

1) Актуальные проблемы гражданского законодательства Республики Казахстан.

2) Сделки. Недействительность сделки: изменения правового регулирования; теоретические и практические вопросы применения норм гражданского законодательства Республики Казахстан.

3) Право собственности, иные вещные права, владение: теоретические и практические проблемы.

4) Общие положения гражданского законодательства Республики Казахстан об обязательствах: теоретические и практические проблемы.

5) Договорные и внедоговорные обязательства: теория и практика применения гражданского законодательства Республики Казахстан.

6) Защита чести, достоинства и деловой репутации: актуальные вопросы теории и практики.

7) Имущественные споры в семейных правоотношениях: актуальные вопросы.





28 апреля 2017 года в Алматы пройдет однодневный семинар известного казахстанского теоретика и практика-цивилиста Сергея Скрябина.





Тема: «Сделки. Недействительность сделки: изменения правового регулирования; теоретические и практические вопросы применения норм гражданского законодательства Республики Казахстан».





Почему вам полезно участвовать в семинаре?





Потому что в Казахстане пока отсутствует обобщение судебной практики по вопросам признания сделки недействительной в соответствии с новыми правовыми нормами. Остается открытым вопрос, как применять изменившееся законодательство в отношении сделок. Но юристам приходится работать в новых условиях. Как сделать это правильно и с минимальными рисками?





Приходите на семинар! Сергей Скрябин расскажет, как работать в новых условиях и обучит новым механизмам оспаривания недействительных сделок.





Не упустите возможность:

За 7 дней до семинара оплатите тренинг, задайте свой вопрос, приложите краткое описание фактической ситуации, соответствующие документы (например, судебные решения) и получите рекомендации прямо на тренинге.





Подробнее о ведущем

Сергей Скрябин

- кандидат юридических наук, доцент;

- ведущий научный сотрудник НИИ Частного права Каспийского Университета;

- главный научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан;

- являлся членом межведомственных комиссий по законопроектной деятельности, гражданскому законодательству;

- участник рабочих групп по совершенствованию гражданского законодательства;

- автор курсов лекций и практических занятий по теории и государства и права, гражданскому праву, праву собственности, недействительным сделкам;

- автор более 100 по различным проблемам гражданского права;

- ведущий семинаров для КТЖ, АО «КазТрансГаз Аймак», адвокатов, судей.





По окончании семинара всем участникам будут выданы именные Сертификаты от бизнес-школы «Параграф». Для клиентов ИС «Параграф» действует специальная цена.



