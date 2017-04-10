7 возможностей для успешных юристов
10 апреля 2017, 11:15
Приходите на семинар! Сергей Скрябин расскажет, как работать в новых условиях и обучит новым механизмам оспаривания недействительных сделок.
Уважаемые юристы, хотите повысить свою квалификацию? Тогда приходите в Бизнес-школу «Параграф».
На 2017 год мы запланировали для вас 7 авторских семинаров по гражданскому законодательству:
1) Актуальные проблемы гражданского законодательства Республики Казахстан.
2) Сделки. Недействительность сделки: изменения правового регулирования; теоретические и практические вопросы применения норм гражданского законодательства Республики Казахстан.
3) Право собственности, иные вещные права, владение: теоретические и практические проблемы.
4) Общие положения гражданского законодательства Республики Казахстан об обязательствах: теоретические и практические проблемы.
5) Договорные и внедоговорные обязательства: теория и практика применения гражданского законодательства Республики Казахстан.
6) Защита чести, достоинства и деловой репутации: актуальные вопросы теории и практики.
7) Имущественные споры в семейных правоотношениях: актуальные вопросы.
28 апреля 2017 года в Алматы пройдет однодневный семинар известного казахстанского теоретика и практика-цивилиста Сергея Скрябина.
Тема: «Сделки. Недействительность сделки: изменения правового регулирования; теоретические и практические вопросы применения норм гражданского законодательства Республики Казахстан».
Почему вам полезно участвовать в семинаре?
Потому что в Казахстане пока отсутствует обобщение судебной практики по вопросам признания сделки недействительной в соответствии с новыми правовыми нормами. Остается открытым вопрос, как применять изменившееся законодательство в отношении сделок. Но юристам приходится работать в новых условиях. Как сделать это правильно и с минимальными рисками?
Приходите на семинар! Сергей Скрябин расскажет, как работать в новых условиях и обучит новым механизмам оспаривания недействительных сделок.
Не упустите возможность:
За 7 дней до семинара оплатите тренинг, задайте свой вопрос, приложите краткое описание фактической ситуации, соответствующие документы (например, судебные решения) и получите рекомендации прямо на тренинге.
Подробнее о ведущем
Сергей Скрябин
- кандидат юридических наук, доцент;
- ведущий научный сотрудник НИИ Частного права Каспийского Университета;
- главный научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан;
- являлся членом межведомственных комиссий по законопроектной деятельности, гражданскому законодательству;
- участник рабочих групп по совершенствованию гражданского законодательства;
- автор курсов лекций и практических занятий по теории и государства и права, гражданскому праву, праву собственности, недействительным сделкам;
- автор более 100 по различным проблемам гражданского права;
- ведущий семинаров для КТЖ, АО «КазТрансГаз Аймак», адвокатов, судей.
По окончании семинара всем участникам будут выданы именные Сертификаты от бизнес-школы «Параграф». Для клиентов ИС «Параграф» действует специальная цена.
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