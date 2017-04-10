Экс-министру нацэкономики Бишимбаеву вновь продлили арест
10 апреля 2017, 11:23
По версии следствия, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.
Бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест до 10 мая, сообщили МИА «Казинформ» в городском суде Астаны.
Напомним, в январе 2017 года он был задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. По версии следствия, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.
По данным Национального бюро по противодействию коррупции, экс-председатель правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев подозревается в организации преступной схемы по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».
«6 апреля 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемому Куандыку Бишимбаеву до 10 мая 2017 года», - говорится в ответе на запрос.
Фото: regnum.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852870-7a521bbd7facb427b75793a2f0969654
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...