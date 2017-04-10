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Экс-министру нацэкономики Бишимбаеву вновь продлили арест

10 апреля 2017, 11:23

По версии следствия, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.

Бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест до 10 мая, сообщили МИА «Казинформ» в городском суде Астаны.

Напомним, в январе 2017 года он был задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. По версии следствия, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.

По данным Национального бюро по противодействию коррупции, экс-председатель правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев подозревается в организации преступной схемы по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

«6 апреля 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемому Куандыку Бишимбаеву до 10 мая 2017 года», - говорится в ответе на запрос.

Фото: regnum.ru

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