Божко об увеличении зарплаты депутатам: Такое решение обоснованно

Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко прокомментировал журналистам вопрос об обоснованности повышения заработной платы народным избранникам, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это решение было принято еще 4 года назад. Но сначала были министерства и ведомства. Прошло 4 года, через 4 года только нам повысили зарплату», - сказал он.

По его мнению, такое решение «обоснованно».

«Все политические служащие должны иметь одинаковый доклад. Все депутаты относятся к политическим служащим. Поэтому, я думаю, такое решение обоснованно», - подчеркнул В. Божко.

При этом вице-спикер Мажилиса не уточнил, какова сегодня средняя заработная плата у депутатов.

Ксения Давыдова