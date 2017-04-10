 
Ясно

Алматы

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 68%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

10 апреля 

Курс НБРК

313.02

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.50

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

313.00

Продажа

313.80

Подробнее
333.50

10 апреля 

Курс НБРК

332.90

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.50

Подробнее
Новости за сегодня

Божко об увеличении зарплаты депутатам: Такое решение обоснованно

 

Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко прокомментировал журналистам вопрос об обоснованности повышения заработной платы народным избранникам, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это решение было принято еще 4 года назад. Но сначала были министерства и ведомства. Прошло 4 года, через 4 года только нам повысили зарплату», - сказал он.

По его мнению, такое решение «обоснованно».

«Все политические служащие должны иметь одинаковый доклад. Все депутаты относятся к политическим служащим. Поэтому, я думаю, такое решение обоснованно», - подчеркнул В. Божко.

При этом вице-спикер Мажилиса не уточнил, какова сегодня средняя заработная плата у депутатов.

 

Ксения Давыдова

 

10 апреля 2017, 11:19
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код