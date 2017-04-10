Хочу стать суррогатной матерью! Что толкает казахстанок становиться живыми инкубаторами

Интернет пестрит объявлениями молодых казахстанок желающими стать суррогатными матерями. Они рассказывают о себе, своих детях и желании подарить ребенка бездетным парам, а в конце сообщения указывают цену в иностранной валюте.





Zakon.kz задался вопросом, что толкает казахстанок становиться инкубаторами, вынашивать и рожать детей для других за деньги?





Алиме (имя изменено) 29 лет, она замужем, имеет двух сыновей, работает поваром в одном из сетевых заведений Южной столицы и участвует в программе суррогатного материнства.





- Алима, почему вы решили стать суррогатной мамой?

- Во-первых, я бы хотела помочь тем парам, которые не могут иметь своих детей. Во-вторых, из-за денег, потому что нахожусь в затруднительном положении.





- Откуда вы узнали о программе суррогатного материнства?

- Мне рассказала хозяйка квартиры, которую мы снимали. Когда я сидела дома с маленьким ребенком не работала и испытывала финансовые трудности. Она сказала, почему бы тебе не стать суррогатной матерью. Я думала над этим около месяца, потом заполнила анкету.





- Как отреагировал на ваше желание стать суррмамой ваш супруг?,

- Сначала он был против, обиделся на меня, около недели не разговаривал. Но потом смирился. Понял, что это пойдет нашей семье во благо. Он говорил «это же стыдно, что люди скажут». На что я ответила, что никто не узнает. Так как я сама пухленькая, беременность не особо заметна. Семь месяцев поживем как обычно, а последние два месяца, когда живот будет большим, посижу дома. Так никто не узнает.





- А как же родственники, вдруг придут в гости?

- Я приехала из Шымкента, муж из Алматинской области. Родственников в Алматы у меня очень мало, они редко приходят в гости, и мы очень редко видимся.





- Вы уже познакомились с биородителями?

- Еще нет.





- У вас есть условия того, какими они должны быть?

- Главное, чтобы меня не трогали, ко мне домой не приходили, не мешали жить моей семье.





- Важно ли для вас, чтобы биородители имели определенные взгляды на жизнь, исповедовали определенную религию или имели высшее образование?

- Неважно какие они. Главное, чтобы заплатили.





- Сколько денег вам заплатят за суррогатное материнство?

- Я хотела $10 тыс., мне предложили $15 тыс., потом мы согласились на $13тыс.





- Предполагает ли ваш контракт дополнительные вознаграждения?

- Заказчики будут меня обеспечивать на протяжении всей беременности. Выделять деньги на питание и личные расходы. Если будет кесарево, то они доплатят еще $3 тыс. На близнецов я не согласна.





- На что вы потратите деньги, которые получите?

- Я хочу купить дом, а то мы живем в съемной квартире в Улжане.





- Как вы будете относиться к ребенку, которого вынашиваете?

- Как и к своим детям. Буду гладить живот, рассказывать ему сказки, заботится о нем.





- А любить будете, также как и своих детей?

- Нет, потому что это не мой ребенок.





- На ваш взгляд, каждая ли женщина в психологическом плане может стать суррогатной матерью?

- Нет. Это только со стороны кажется, что быть суррогатной матерью просто. Непросто в психологическом плане.





- Вы готовы к тому, что выносив 9 месяцев под сердцем ребенка, вы его отдадите другим людям?

- Да, я понимаю, на что иду.





- Как вы объясните своим детям, куда делся их братик или сестренка?

- Они еще маленькие, ничего не понимают.





- Сколько раз вы бы участвовали в программе суррогатного материнства?

- Сколько получится. Я бы не отказывалась от предложений. Мне нравится быть беременной. Нравится ходить с животиком, чувствовать себя иначе.





- А как же токсикоз, отеки, лишний вес?

- Предыдущие две беременности были непростые, до 4-х месяцев постоянно тошнило. Все равно этот процесс мне нравится.





- О чем вы мечтаете?

- О чем я только не мечтаю. Во-первых, чтобы мои дети всегда были здоровы, никогда не болели, ни в чем не нуждались. Моя мама всегда была рядом и хорошо себя чувствовала. Мой муж любил и уважал меня до конца жизни. Хочу иметь свой дом, машину. В данный момент куда-нибудь уехать, отдохнуть от всех и всего. Хочу просто быть счастливой.





Диляра Азанбекова