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Налетчиков на букмекерскую контору поймали в Талдыкоргане

10 апреля 2017, 11:33

Двое в масках ворвались в помещение и забрали из кассы денег.

Разбойное нападение на букмекерскую контору произошло в Талдыкоргане 3 апреля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Потерпевшая женщина-кассир рассказала, что двое мужчин в масках, угрожая оружием (предмет, похожий на пистолет), завладели имеющейся в кассе на тот момент наличностью в сумме 48000 тенге.

«Спецмероприятия продолжались в течение недели, по результатам которых полицейским Талдыкоргана удалось задержать двоих мужчин, обоснованно подозреваемых в совершении разбоя. Оба являются жителями Талдыкоргана в возрасте 28 и 30 лет. Один из задержанных ранее судим за грабеж», - проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Сейчас расследование продолжается по ст.192 ч.2 УК РК «Разбой». Подозреваемые водворены под стражу в городскую полицию.

В сообщении отмечается, что в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела приобщены маски, обнаруженные у подозреваемых во время санкционированного обыска.

фото: Диапазон

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