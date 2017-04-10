Численность неформально занятого населения в РК за 2016 год сократилась на 20%

Уровень неформальной занятости в Казахстане упал до минимума - в 2016 году численность занятых, чья трудовая деятельность документарно не зафиксирована, оценивалась в менее 1,6 миллиона человек. Это самый низкий уровень, зафиксированный за последние 5 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.

За год число неформально занятого населения в стране сократилось на 20%, или на 390 тысяч человек.

Примечательно, что самостоятельно занятые казахстанцы более активно стремятся легализовать свою трудовую деятельность, чем наемные работники. За прошлый год численность неформально занятого населения среди самозанятых уменьшилось на 296 тысяч человек, или на 30%.

На этом фоне темпы сокращения доли теневого рынка наемного труда выглядят более чем скромными - за прошлый год число неоформленных наемных работников в РК уменьшилось всего на 93 тысячи человек, или на 9%.

В результате уровень неформальной занятости среди самозанятых за 5 лет упал до 31% с 68%, а среди наемных работников - до 14% с 20%.

За последний год наибольшее сокращение численности занятых на нелегальном положении было зафиксировано среди казахстанцев, работающих на личном подворье, - по итогам года их стало на 211,5 тысячи человек (-28%) меньше, чем в 2015 году.

Также активно выходили из тени работники на производствах, магазинах, бюро, ателье и пр. - число неформально занятых за год сократилось на 57 тысяч человек, или на 8%.

Казахстанцев, занимавшихся частным извозом без официального оформления, за год стало почти на половину меньше, чем в предыдущем году. Сокращение численности неформально занятых таким видом деятельности составило 25 тысяч человек.

Напомним, что в настоящее время в парламенте РК идет обсуждение поправок в закон об обязательном социальном медицинском страховании, где в том числе меры соцзащиты предусматриваются и для самостоятельно занятых граждан страны.

Авторы поправок предлагают снизить ставки взносов в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС). В частности, ставка с работодателей будет уменьшена до 1%, начиная с 1 июля 2017 года. К 2022 году уровень ставки будет увеличиваться до 3%. Ставки на работников будут составлять 1% с 2019 года и 2% с 2020 года. Таким образом, к 2022 году работодатель и работник в совокупности будут выплачивать 5% от заработной платы работника, но не выше 15-кратного размера минимальной зарплаты.

По словам главы ФСМС Елены Бахмутовой, для индивидуальных предпринимателей, которые должны начать платить взносы уже с 1 июля текущего года, уровень ставки составит 5%.

Ставки государства будут установлены в размере 3,75% с 1 января 2018 года, к2022 году она должна составлять не менее 4%, но не более 5%.

Для категории граждан, которые не охвачены экономическим оборотом (не работают в легальном бизнесе, либо занимаются самостоятельно домашним хозяйством, либо работают где-то незарегистрированными), взносы в систему будут составлять 5% от минимальной заработной платы.