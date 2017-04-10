Две казахстанские шахматистки стали победительницами чемпионата Азии

В Ташкенте завершился юношеский чемпионат Азии по шахматам. Соревнования традиционно проходили в классике, рапиде и блице. Успешно выступили на них спортсменки из Казахстана. Казахстанки Асель Серикбай из Кызылорды и Меруерт Камалиденова из Астаны завоевали золотые медали Чемпионата Азии в классике (категории до 12 и до 16 лет соответственно), сообщает Успешно выступили на них спортсменки из Казахстана. Казахстанки Асель Серикбай из Кызылорды и Меруерт Камалиденова из Астаны завоевали золотые медали Чемпионата Азии в классике (категории до 12 и до 16 лет соответственно), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФШ.





Бронзовую медаль чемпионата привезла домой землячка Асель Назерке Нургали (до 14 лет). Стоит добавить, что Асель Серикбай первенствовала также в рапиде и блице, завоевав золотые медали континента и в этих видах шахматных соревнований. Таким образом казахстанская шахматистка стала сильнейшей в Азии в своей возрастной категории во всех видах соревнований и привезла домой 3 золотые медали из 3 возможных. Тем временем Меруерт Камалиденова дополнительно завоевала бронзу в блице. На этом чемпионате шахматистка выполнила норму женского мастера ФИДЕ (WFM). Впереди у Асель и Меруерт чемпионаты мира, которые пройдут в Бразилии и Уругвае во второй половине этого года.





Ануар Исмагамбетов, тренер детско-юношеской сборной страны по шахматам, так прокомментировал выступление юных казахстанцев в Ташкенте:





- Асель зафиксировала свое первое место перед началом последнего тура, демонстрируя, что она гораздо сильнее соперниц. Она очень уверенно прошла всю дистанцию турнира. У нас давно такого не было, чтобы наша девочка в своей возрастной категории забирала все золотые медали. Это реальный скачок для нее, и ее уже нужно готовить к женской сборной. У Меруерт была другая ситуация. Там борьба шла до самого конца. У Камалиденовой также наблюдается хороший прогресс. Кто-то оказался в шаге от медалей - например, Елимжан Кали занял 4 место. Впечатления о турнире самые разные. И волнения, и ожидания. В общем зачете Казахстан по медалям занял 4 место.





Добавим, что казахстанцы довольно успешно выступают в эти дни и на других международных шахматных соревнованиях. Так на проходящем в Будапеште круговом турнире с нормой международного мастера Казыбек Примбетов за 2 тура до финала идет пока на первом месте, а на завершившемся в Сполето (Италия) чемпионате мира среди любителей Кристина Ким и Бибек Жунусов завоевали бронзовые медали.