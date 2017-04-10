Судьи республики подвели итоги работы за прошедший квартал

Председатель Акмолинского областного суда Нургазы Абдиканов провел расширенное пленарное совещание судей региона, на котором обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования работы судов области и соблюдения законности при рассмотрении дел.

Председатели судебных коллегий областного суда Ерлан Жанадилов и Жанна Бердыгулова выступили с отчетами о проделанной работе по повышению качества отправления правосудия по уголовным, гражданским и административным делам. Обсуждены доклады о результатах работы Комиссии по судейской этике, результатах рассмотрения жалоб и заявлений на действия судей области, а также отчеты председателей районных и приравненных к ним судов.

Всего за 1 квартал 2017 года судами региона рассмотрено 21 993 гражданских, уголовных и административных дел и материалов, что больше на 8 489 дел и материалов или 38,6%, чем за 1 квартал 2016 года (13 504). С участием медиатора рассмотрено 30 уголовных и 181 гражданских дел. С заключением партисипативного соглашения рассмотрены 2 гражданских дела.

Осуждено 316 человек, которым назначены следующие меры наказания: лишение свободы - 85, штраф - 39, привлечение к общественным работам - 64, ограничение свободы - 63, лишение права занимать определенную должность - 1, арест - 1, осуждены условно - 24. С применением Закона РК «Об амнистии, в связи 25-летием Независимости РК» рассмотрены дела в отношении 39 осужденных.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам с участием присяжных заседателей рассмотрено 2 уголовных дела.

Улучшилось качество отправления правосудия по уголовным делам на 2 %, по гражданским делам на 0,3 %.

Подводя итоги работы судов, председатель областного суда обсудил рейтинговые показатели качества отправления правосудия и деятельности каждого районного и приравненного к нему суда. Председателям местных судов поручено к предстоящему отчетному периоду повысить показатели работы.

Председатель Жамбылского областного суда Рустем Алчинбаев в ходе прошедшего совещания дал оценку работе судов области по качеству отправления правосудия в первом квартале текущего года, обратив особое внимание на качество рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел.

С докладами об итогах отправления правосудия судами области выступили председатели судебных коллегий Ж.Рустембеков и Н.Абидов, они озвучили статистические данные. Так, за 3-месяца окончено производством 7 096 гражданских дел, с вынесением решения 3 858 гражданских дел, отменено в апелляционном порядке - 9 решении или 0,2 %, изменено 20 судебных акта, или 0,5 %. 269 гражданских дел прекращено в порядке медиации.

В прошедшем квартале в суды региона поступило на рассмотрение 682 уголовных дела (с учетом остатков неоконченных дел на начало отчетного периода - 88 дел). Из них с вынесением приговора рассмотрено 305 уголовных дел в отношении 356 лиц, прекращено 125 уголовных дел в отношении 145 лиц. Осуждено 349 человек, к реальному лишению свободы -100 (28,6 %), к условному - 37 (10,6 %), к иным видам наказания, кроме лишения свободы - 179 (51,3 %), на основании ст.65-68 освобождены 3, освобождены от наказания по амнистии 30 человек. Оправдано 7 (2,0 % от общего количества лиц, в отношении которых вынесены приговоры 356-ти). 61 уголовных дела прекращено в порядке медиации.

За квартал судами области рассмотрено 3 016 административных дела в отношении 3016 лиц. О проделанной работе комиссии по судебной этике за первый квартал доложил председатель комиссии Мейрхан Атибеков.

С информацией о результатах рейтинга выступила заместитель администратора судов Гузаль Турдыева.

Завершая совещание, председатель областного суда Р.Алчинбаев пожелал судьям слаженной и плодотворной работы и выразил уверенность, что судейское сообщество области достойно решит поставленные задачи по обеспечению конституционного права на судебную защиту граждан.

Председатель Военного суда РК Сакен Абдуллаев на пресс-конференции проинформировал представителей СМИ о деятельности Военного суда по отправлению правосудия за І квартал 2017 года, а также о рассмотренных уголовных делах, вызвавших общественный резонанс.

С.Абдуллаев отметил, что на прошедшем VII Съезде судей, перед судейским корпусом Главой государства был поставлен ряд задач по повышению доверия к правосудию со стороны граждан, необходимости проведения разъяснительной работы среди рядовых казахстанцев для роста уровня правовой грамотности населения, повышению эффективности примирительных процедур.

И.о. председателя апелляционной судебной коллегии по уголовным делам К.Сихимбаев отметил, что за отчетный период из общего количества обвинительных приговоров к лишению свободы была приговорена третья часть подсудимых.

«Вместе с тем, показатель применения альтернативных мер наказания составил 39,3 процентов. Это свидетельствуют о том, что суды в целом назначают наказание в соответствии с тяжестью совершенных преступлений, при этом сохраняется тенденция увеличения применения к осужденным альтернативных мер наказания», - сказал К. Сихимбаев.

Спикеры говорили об основных результатах практической реализации Плана Нации «100 конкретных шагов», а также о новшествах судебной системы, в частности, о работе информационных технологий и их преимуществах.

В завершение пресс-конференции С.Абдуллаев отметил, что и в дальнейшем будут приниматься все необходимые меры по выполнению задач, поставленных Главой государства, по улучшению качества отправления правосудия, укреплению гарантий независимости и эффективности судебной системы, а также повышению ее имиджа.