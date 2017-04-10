Неравный брак по-азиатски

«Блог Толкователя» продолжает рассказывать о различных видах «азиатской духовности», которая в последнее время противопоставляется «загнивающему Западу». Детские свадьбы в Индии, выдача девочек в возрасте 5-12 лет замуж за 40-70-летних мужчин, страшные наказания ослушавшихся своего мужа детей — все это те духовные скрепы, которыми пронизаны отсталые общества в Азии. Есть и новации: «традиция», «деды так делали» и т.д. подкрепляются и евгеническими «исследованиями» — «южные девочки рано созревают», «рожать в 14 лет полезно для организма» и т.п.

Правда, адепты первобытного нью-эйджа ничего не говорят о субъектности ребенка. Будь это американец, русский, немец, араб или пуштун, он до определенного возраста (как правило, 14-18 лет) считается полностью или частично недееспособным. Нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетнего называется педофилией и на «бездуховном Западе» строго наказывается. Это одно из главных правил для человечества, называемого цивилизованным. А лица, претендующие на половое обладание ребенком, признаются по 10-му пересмотру международной классификации болезней психически больными.





В защиту своей правоты традиционалисты призывают религию и приводят хадис (высказывание пророка Мухаммеда), который гласит: счастлив тот отец, который выдал свою дочь замуж до того, как у нее появилась первая менструация. Они настаивают, что мужья, взявшие в жены маленьких девочек, должны заботиться о них как о собственных детях, до достижения половой зрелости. Якобы это единственная возможность бедным семьям спасти своих девочек от нищеты или распространенной здесь практики похищения невест (похищенную девочку уже не продашь).





По законам большинства западных стран десятки миллионов мужчин в Африке и Азии за педофилию сели бы надолго в тюрьму. Но у себя на родине им дается полное право на эту перверсию.





Запад предпочитает не обращать внимания на то, что в странах Юга, в первую очередь его союзниках (Саудовская Аравия или Пакистан), миллионы их граждан зверски нарушают права человека. Сообщения о браках с детьми обычно идут фоном к какой-нибудь «забавной новости».





Вот в Саудовской Аравии 90-летний муж подал иск в суд на родителей своей 15-летней жены, которая не пустила его в спальню в первую брачную ночь, а затем просто сбежала. Новобрачный указал в иске, что заплатил родителям девочки калым 17,5 тыс. долларов. В своем заявлении он потребовал вернуть ему деньги или жену.



