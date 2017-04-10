Как православные верующие Алматы отметили Вербное воскресенье

В Алматы православные верующие накануне отметили Вербное воскресенье. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил Божественную Литургию святителя Иоанна Златоуста в Вознесенском кафедральном соборе Алматы , сообщает пресс-служба епархии.





Богослужение Входа Господня в Иерусалим совершается в зеленых священнических облачениях (зеленый цвет – один из символов возрождения жизни; он же связан с воспоминанием о живой зелени пальмовых ветвей, которыми приветствовали Христа жители Иерусалима). В начале Литургии поются антифоны праздника – стихир из псалмов, содержащих ветхозаветные пророчества о Входе Господа в Иерусалим с особыми припевами: «Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас», «Спаси ны Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: аллилуиа». Евангельское чтение на Литургии (Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 18) рассказывает о событии Входа Господня в Иерусалим. В апостольском чтении (Послание апостола Павла к Филиппийцам, глава 4, стихи с 4 по 9) христиане призываются к радости, кротости, миролюбию, молитвенному настроению и неотступном следовании истинному вероучению. Вместо песнопения «Достойно есть» исполняется ирмос 9-й песни канона праздника, который в переводе на русский язык звучит следующим образом: «Бог – Господь, Он явился нам! Устройте праздник, и поспешим, ликуя, возвеличить Христа, с ветвями пальм и деревьев в руках, в песнях воскликнем: "Благословен грядущий во имя Господа, Спасителя нашего!"».





По отпусте Литургии состоялось славление – хор и духовенство исполнили тропарь, кондак и величание празднику Входа Господня в Иерусалим. Глава Митрополичьего округа прочитал молитву на освящение ваий и окропил ветви вербы и всех молящихся в храме святой водой, после чего обратился к собравшимся со словами проповеди.





Архипастырь и священники окропили святой водой вербы более трех тысяч верующих, молящихся в храме и на соборной площади.





Участникам богослужения раздавались просветительские листки, рассказывающие о сути праздника, подготовленные информационной службой Вознесенского собора.





«Наше стояние за богослужением Входа Господня в Иерусалим с ветвями верб — это воспоминание торжественного Входа Царя Славы на вольные страдания. Мы с вами встречаем невидимо грядущего Господа и приветствуем Его, как победителя ада и смерти. В этот праздничный день мы – чада Церкви – просим, чтобы Господь, как сказано в молитве на освящение ваий, сподобил нас «с гимнами и песнями духовными достигнуть животворящего и тридневного Воскресения». Из проповеди митрополита Александра.

































































































































Фото: mitropolia.kz



