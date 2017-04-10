В целях реализации подпункта 5) пункта 2 статьи 7, подпункта 3) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах», руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «О Прокуратуре» утверждена Инструкция по информационно-справочному обслуживанию физических лиц органами правовой статистики и специальных учетов.

В частности, инструкция детализирует способы и сроки информационно-справочного обслуживания физических лиц Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет) и его территориальными органами и предоставления их результатов.

Информационно-справочное обслуживание физических лиц органами правовой статистики и специальных учетов осуществляется следующими способами:

1) оказание государственной услуги «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости»;

2) предоставление разъяснений по имеющимся в отношении физических лиц сведениям в учетах Комитета.

Оказание государственной услуги «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости» (далее - государственная услуга) осуществляется путем предоставления сведений по пофамильному учету Комитета.

Государственная услуга оказывается территориальными органами Комитета на бесплатной основе в соответствии со Стандартом государственной услуги через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация) или веб-портал «электронного правительства» (далее - портал).

Срок оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов в Государственную корпорацию, а также при обращении на портал - 10 (десять) минут;

2) в случае необходимости проведения дополнительной проверки - 5 (пять) рабочих дней;

3) в случае выезда за рубеж - 5 (пять) рабочих дней.

Комитетом государственная услуга оказывается в отношении граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства по запросам загранучреждений Республики Казахстан, поступающим через Министерство иностранных дел Республики Казахстан, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок истребования документов, касающихся обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства.

В справке о наличии либо отсутствии судимости (далее - справка) указываются сведения о непогашенной, неснятой судимости лица, в соответствии со статьями 79 и 89 Уголовного кодекса Республики Казахстан, независимо от региона обращения, по состоянию на день проверки.

Расчет погашения судимости осуществляется сотрудниками Комитета и его территориальных органов.

Не подлежат отражению в справке сведения о судимости граждан Республики Казахстан, осужденных за рубежом.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.