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Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактами

10 апреля 2017, 11:50

Президент РК с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта.

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом в городах Танта и Александрия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указывается, что Н.Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в коптских православных церквях городов Танта и Александрия.

«От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования Вам, а также родным и близким пострадавших, мы разделяем Вашу невосполнимую утрату. Казахстан готов предпринять совместные с Египтом усилия в борьбе с угрозами современного мира для обеспечения безопасности и мира в наших странах», - отмечается в телеграмме.

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Фото: vlast.kz

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