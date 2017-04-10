Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактами

Президент РК с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта.

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом в городах Танта и Александрия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Указывается, что Н.Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в коптских православных церквях городов Танта и Александрия.





«От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования Вам, а также родным и близким пострадавших, мы разделяем Вашу невосполнимую утрату. Казахстан готов предпринять совместные с Египтом усилия в борьбе с угрозами современного мира для обеспечения безопасности и мира в наших странах», - отмечается в телеграмме.





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