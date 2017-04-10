Новый Уголовный кодекс в практике

Анаргуль Аскарова,

Прокурор 10-го Департамента

Генеральной прокуратуры

С 2015 года в Казахстане действует новый Уголовный кодекс. Его принятие было обусловлено необходимостью создать новые уголовно-правовые институты и модернизировать действующие механизмы правовой защиты.

Новый институт в УК - уголовные проступки. Эффективность этого института подтверждена общемировой практикой. В частности, двухзвенная система уголовных правонарушений (проступков и преступлений) предусмотрена уголовными кодексами Германии, Испании, Австрии, Голландии, Норвегии, Чехии, Албании, Литвы, Латвии, Турции.

Важно отметить, что совершение проступков не влечет за собой судимость. Максимальная мера наказания за них - арест сроком до 90 суток.

В 2016 году из 37 798 уголовных дел рассмотренных судами 15 901 составляют проступки или 42%. В 2015 году из 39 459 дел - 15 296 проступки или 39%.

Претерпел концептуальные изменения институт рецидива.

Теперь по УК для рецидива будет учитываться только непогашенная и неснятая судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, без учета судимостей за менее тяжкие преступления. Более того, из УК исключены правила назначения наказания при рецидиве.

Если ранее суды обязаны были при назначении наказания подсудимым с рецидивом придерживаться правил не менее 2/3 или 3/4 от верхнего предела лишения свободы по статье, то сейчас такого нет.

В итоге за 2 года показатель осужденных лиц, имевших в прошлом неснятую и непогашенную судимость снизился по сравнению с 2014 на 28% (2014 - 3821, 2015 - 2766, 2016 - 3344).

Действующий УК смягчил наказание почти по каждому третьему составу. Путем расширения альтернативных санкций и перевода ряда преступлений в менее тяжкие снижена репрессивность прежнего на 30%. К примеру, ограничение свободы дополнительно введено в 60 составов средней тяжести и 24 тяжких.

В результате принятых законодательных и организационных мер Казахстан улучшил свой рейтинг по индексу «тюремного населения» и переместился с 55 места (на 01.11.2015г.) на 68 место (на 01.01.2017г.).

Суды все чаще назначают осужденным альтернативные лишению свободы наказания.

Так, в 2016 году 74% виновных лиц осуждены без изоляции от общества (2014 - 63,3%, 2015 - 76%). Доминирующим наказанием за преступления стало ограничение свободы, которое назначается в 29,5% случаях (рост с 8312 до 9070 лиц).

Возросло применение общественных работ с 11,6% до 15% (с 3392 до 4602 лиц).

Штрафы за все уголовные правонарушения назначены 5560 лицам или 18,1% от общего числа осужденных (6194 или 21,2%), в том числе за преступления - 991 или 3,2% (961 лиц или 3,3%). Общая сумма взысканных штрафов за уголовные правонарушения составила 3.820.527.189 тенге.

Активно применяется такая новелла как кратные штрафы за коррупционные преступления. В 2016 году они назначены 372 лицам или 72,9% от общего числа осужденных за взяточничество (510) на общую сумму 2.133.480.147 тенге (280 лицам на сумму свыше 3 млрд. тенге).

Следует отметить, что, несмотря на гуманизацию положений нового УК, в то же время были ужесточены санкции за террористические, экстремистские, половые преступления против малолетних, а также в отношении организованных преступных групп. Лица, их совершившие, не подлежат освобождению от уголовной ответственности в связи с примирением, к ним не применяются условное осуждение, условно-досрочное освобождение, замена наказания более мягким видом, амнистия.

Усиление ответственности за ДТП, повлекшие смерть человека, исключило их освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением. Все виновные лишены водительских прав. Вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии лицом, ранее лишенным водительских прав, стало уголовно наказуемым.

В целом, реализация новых кодексов нами постоянно отслеживается. Для корректировки правоприменительной практики принимаются законодательные и организационные меры.

Так, Генеральной прокуратурой инициированы поправки в УК в части расширения сферы применения уголовных штрафов, которые находятся на стадии рассмотрения и согласования.