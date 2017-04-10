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В сети появилось видео пожара в Храме всех религий в Казани

10 апреля 2017, 11:52

На записи видно, что больше всего пострадали кровля.

На YouTube появилось видео тушения пожара в Храме всех религий в Казани, сообщает РИА Новости.


На записи видно, что больше всего пострадали кровля.

По последним данным, на месте происшествия обнаружено тело мужчины.

Видео: МЧС Татарстана
Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

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