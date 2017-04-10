В сети появилось видео пожара в Храме всех религий в Казани
10 апреля 2017, 11:52
На записи видно, что больше всего пострадали кровля.
На YouTube появилось видео тушения пожара в Храме всех религий в Казани, сообщает РИА Новости.
На записи видно, что больше всего пострадали кровля.
По последним данным, на месте происшествия обнаружено тело мужчины.
Видео: МЧС Татарстана
Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан
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